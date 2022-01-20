Üye Girişi
Son dakika haberi | TFF, 1989'da kazada hayatını kaybeden Samsunsporluları andı - Son Dakika

Son dakika haberi | TFF, 1989'da kazada hayatını kaybeden Samsunsporluları andı

20.01.2022 11:54
Son dakika haberi | TFF, 1989'da kazada hayatını kaybeden Samsunsporluları andı

Son dakika spor haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken yaşadığı trafik kazasının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken yaşadığı trafik kazasının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

TFF'den paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor futbol takımının 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve şoför Asım Özkan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk futbolunu yasa boğan, kırmızı-beyazın yanına siyahın eklendiği elim kazanın 33. yılında Samsunspor camiasının derin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyoruz."

YORUMLAR
500

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Samsunspor, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | TFF, 1989'da kazada hayatını kaybeden Samsunsporluları andı - Son Dakika Spor


KDV düzenlemesi yakın zamanda Meclis'e geliyor! Çalışmalar son aşamada! KDV düzenlemesi yakın zamanda Meclis'e geliyor! Çalışmalar son aşamada!         
11:48
Survivor All Star'a getirilen sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı kızdırdı: Zevksiz Survivor All Star'a getirilen sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı kızdırdı: Zevksiz         
11:42
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
11 yıl sonra rekor karar! Çocukların müstehcen fotoğraf ve videosunu çekip saklamış 11 yıl sonra rekor karar! Çocukların müstehcen fotoğraf ve videosunu çekip saklamış         
10:09
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20

Son Dakika Haberleri
11:48 KDV düzenlemesi yakın zamanda Meclis'e geliyor! Çalışmalar son aşamada!
11:46 Esra'nın cesedini yatakta uyur pozisyonunda bırakıp gitmiş! Ümitcan Uygun hakkında müebbet hapis istendi
11:37 İstanbullular yarın sabaha hazır olun! Meteoroloji uzmanları İstanbul'u bir hafta etkileyecek kar yağışı için saat verdi
11:36 Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu?
11:35 Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti
11:31 Annemizi Saklarken yeni bölüm yayınlandı! Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
11:18 Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor
11:18 Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor
11:17 Erdoğan "Hesabı İmralı'ya verecek" deyince, Akşener "Hapisten çıkarmak mı istiyorsun" diye sormuştu! AK Parti: Asla kabul edilemez, siyasi iftiradır
11:17 Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 12:00:26. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | TFF, 1989'da kazada hayatını kaybeden Samsunsporluları andı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement