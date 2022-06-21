Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, yeni sezon öncesi ilk transferini Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen Erkan Yılmaz'ı kadrosuna katarak yaptı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen Erkan Yılmaz'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Erkan Yılmaz." ifadelerine yer verildi.
Erkan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Bahçeşehir Koleji'yle FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, sezonu 6.2 sayı ve 1.8 asist ortalamalarıyla tamamladı.
Son Dakika › Spor › Son dakika haberi... Türk Telekom Basketbol Takımı'nın ilk transferi Erkan Yılmaz oldu - Son Dakika