Son dakika haberi | Tuzlaspor'dan transfer hamlesi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Tuzlaspor'dan transfer hamlesi

01.04.2022 18:24
Son dakika haberi | Tuzlaspor'dan transfer hamlesi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk forması giyen Andrii Kulakov ile Metalist Kharkiv'in İngiliz oyuncusu Kadeem Harris'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk forması giyen Andrii Kulakov ile Metalist Kharkiv'in İngiliz oyuncusu Kadeem Harris'i kadrosuna kattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından FIFA'nın Ukrayna'da forma giyen oyunculara transfer izni vermesinin ardından Tuzlaspor, iki ismi kadrosuna kattı.  Tuzlaspor'un Shaktar Donetsk'ten kadrosuna kattığı santrfor Andrii Kulakov, Ukrayna Premier Ligi'nde şuana kadar 11 maçta 7 gole katkı sağladı. Ukrayna'da göstermiş olduğu 6 gol 1 asistlik performansıyla gol krallığı yarışı da veren santrfor, Ukrayna liginin savaş nedeniyle durmuş olmasından dolayı sezon sonuna kadar Tuzlaspor'da forma giyecek.

Tuzlaspor'un kadrosuna kattığı bir diğer isim Kadeem Harris ise İngiltere Premier Ligi'nde 13, Championship'te ise 138 maçta forma giydi. Yıldız oyuncu kariyerinde toplam 230 maça çıkarken 14 gol 21 asistlik performans gösterdi. İngiltere'de Cardiff City, Brentford, Sheffield Wednesday, Barnsley gibi takımlarda forma giyen kanat oyuncusu son olarak Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv'in formasını terletti.

Son dakika haberi | Tuzlaspor'dan transfer hamlesi
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Metalist Kharkiv, Spor Toto, Tuzlaspor, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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