Son dakika haberi! Ukraynalı savaş mağduru 12 sporcu Kayseri'ye geldi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ukraynalı savaş mağduru 12 sporcu Kayseri'ye geldi

01.04.2022 11:45
Son dakika haberi! Ukraynalı savaş mağduru 12 sporcu Kayseri'ye geldi

Son dakika haberi: Ukrayna'daki savaş nedeniyle futbol takımlarının altyapılarında forma giyen 12 sporcu, Kulüpler Birliği Vakfı'nın organizasyonu ile Kayseri'ye geldi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle futbol takımlarının altyapılarında forma giyen 12 sporcu, Kulüpler Birliği Vakfı'nın organizasyonu ile Kayseri'ye geldi. Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kulüpler Birliği organizasyonunda 12 çocuk sporcu ve 1 ebeveyni Kayserispor tesislerinde konuk ediyoruz" dedi.

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle ülkenin altyapılarında forma giyen sporcular, Kulüpler Birliği Vakfı'nın organizasyonuyla Türkiye'de ağırlanıyor. Bu kapsamda Ukraynalı 12 altyapı futbolcusu Kayseri'ye geldi. Futbolcular Yukatel Kayserispor'un tesislerinde misafir ediliyor. Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Savaşın çirkin yüzüne üzülerek tanık olduk. Ukrayna'dan Anadolu'nun göbeğine Kayserimize Kulüpler Birliği'nin organizasyonunda 12 çocuk sporcu, 1 ebeveyni Kayserispor tesislerinde konuk ediyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Her zaman güçlü olalım. Bu dünyadaki son savaş olsun" diye konuştu.


Son dakika haberi! Ukraynalı savaş mağduru 12 sporcu Kayseri'ye geldi
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Kulüpler Birliği Vakfı, Ukrayna, Kayseri, Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Ukraynalı savaş mağduru 12 sporcu Kayseri'ye geldi - Son Dakika


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