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Son dakika haberi | Üstek Group Horozkent Spor, 3 puanı 3 golle kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Üstek Group Horozkent Spor, 3 puanı 3 golle kazandı

19.02.2022 16:02
Son dakika haberi | Üstek Group Horozkent Spor, 3 puanı 3 golle kazandı

Son dakika haberler... Üstek Group Horozkent Spor, kadın futbol 2. Lig C Grubunda 3. hafta maçında konuk ettiği Medigün Zafer Spor'u 3-2 mağlup etti.

Üstek Group Horozkent Spor, kadın futbol 2. Lig C Grubunda 3. hafta maçında konuk ettiği Medigün Zafer Spor'u 3-2 mağlup etti.

Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden Denizli ekibi Üstek Group Horozkent Spor, 3. Hafta maçında Medigün Zafer Spor'u konuk etti. Akkonak Dr. Samim Gök Stadındaki maçta konuk ekip 11. dakikada Sude Nil'in attığı golle öne geçti. Denizli ekibi, geriye düştüğü maçta eşitliği 21.dakikada ceza sahasının hemen önünde kullanılan çift vuruşta Sude Karabuğa'nın muhteşem şutuyla sağladı. Ataklarını sıklaştırın Horozkent, çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamazken ilk yarıda uzatma dakikalarında Hasibe Karagönlü,, defansın hatasını değerlendirerek takımını öne geçirdi.

İlk yarısı Denizli ekibinin üstünlüğü ile geçilen maçta ev sahibi ceza sahasındaki karambolde 59'da Sevgi Sevin Ergen ile farkı ikiye çıkardı. Maçta son sözü ise 62.dakikada konuk ekipte Sude Nil kaydetti. 3-2 biten maçın ardından Horozkent, ikide iki yaparak puanını 6'ya çıkardı. Yeşil siyahlılar, 4. hafta maçında ise hafta sonunda Aydın 7 Eylül Gençlik ve Spor Kulübüne konuk olacak. - DENİZLİ

Son dakika haberi | Üstek Group Horozkent Spor, 3 puanı 3 golle kazandı
Son dakika haberi | Üstek Group Horozkent Spor, 3 puanı 3 golle kazandı
Son dakika haberi | Üstek Group Horozkent Spor, 3 puanı 3 golle kazandı
Son dakika haberi | Üstek Group Horozkent Spor, 3 puanı 3 golle kazandı

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Son dakika haberi | Üstek Group Horozkent Spor, 3 puanı 3 golle kazandı Son dakika haberi | Üstek Group Horozkent Spor, 3 puanı 3 golle kazandı 23 Nisan Futbol Turnuvası 101 takımla başladı 23 Nisan Futbol Turnuvası 101 takımla başladı Başkan Arslan'dan taraftarlara destek çağrısı Başkan Arslan'dan taraftarlara destek çağrısı

Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Üstek Group Horozkent Spor, 3 puanı 3 golle kazandı - Son Dakika Spor


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