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Yeni Malatyaspor Kulübü'nden kongre açıklaması - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden kongre açıklaması

28.12.2021 20:59
Yeni Malatyaspor Kulübü'nden kongre açıklaması

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Mayıs ayına kadar herhangi bir genel kurul kararının olmadığını ve olmayacağını açık ve net bir şekilde belirtmek istiyoruz" dedi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Mayıs ayına kadar herhangi bir genel kurul kararının olmadığını ve olmayacağını açık ve net bir şekilde belirtmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yaşanan kötü gidişatın ardından yönetimin istifaya çağrılması ile başlayan eleştirilere yazılı bir açıklama ile cevap veren Kulüp Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, gelinen sürecin tüm camiayı derinden üzdüğünün bilincinde olduklarını söyledi. Yeni Malatyaspor'un puan tablosunda bulunduğu yeri haketmediğinin farkında olduklarını belirten Çelikel, "Her sıkıntılı süreçte olduğu gibi yine bir kaos ortamı oluşması için mücadele veren, hatta ve hatta kötü sonuçlar almamız için dua eden kişilerin olduğunu görmekten, büyük üzüntü duymaktayız. Bu oluşabilecek kaos ortamının; takımımıza ve futbol şehrimize ciddi anlamda zarar vereceğini bilmelerine rağmen, ısrarla buna devam etmelerini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.

Kulüp olarak genel kurullarının 2020 yılının Mayıs ayında olduğunu ancak 5 ay olmasına rağmen başkan adaylarının çıktığını belirten Çelikel, "Sanki yarın yapılacak bir kongre varmış veya bir olağanüstü kongre kararı alınmış gibi başkan adaylıklarının açıklanması, şehrimizin büyükleri ile yaptıkları görüşmelerde 'Başkan olması halinde Kulübe ciddi meblağlar ödeyeceği' yönünde bilgiler verip, bizim ise Kulüp menfaati için bu kişilerle görüşüp başkan adaylıklarının ve Kulübe yapacakları nakdi yardım konusunda ciddiyetlerini sorguladığımızda böyle bir meblağın olmadığını görmekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında Yeni Malatyaspor Kulübünün Mayıs ayına kadar herhangi bir genel kurul kararının olmadığını ve olmayacağını da açık ve net bir şekilde belirtmek istediklerini kaydeden Çelikel, "Kulübümüzün devre arası transfer dönemi ve mevcut futbolcularımızın doğan hakedişlerini ödeme noktasında ihtiyacımız olan finans kaynağı, yönetim kurulumuzun yoğun gayretleri neticesinde sonuç vermeye başladığını önemle belirtmek isteriz. Çok zorlu bir lig maratonu bizi beklemektedir. Yeni Malatyaspor olarak bugünlere kolay gelinmediğinin farkındayız. Bu zorlu mücadelenin altından sadece ve sadece birlikte omuz omuza kalkacağımızın bilinmesini istiyoruz. Malatya'mızın değerli siyasileri, güzide basını ve cefakar büyük Yeni Malatyaspor taraftarı; gelin küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakıp hep birlikte Malatya Futbolunun geleceği için takımımızın yanında olalım" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında taraftarlara da seslenen Çelikel, "Yönetim Kurulumuzun öncelikli tek gündemi transferdir. Devre arası transfer döneminde ihtiyacımız olan mevkiilere yapılacak transferlerle Kamuoyundan da kabul görmüş isimleri önümüzdeki günlerde açıklayacağımızı ve şehrimize gelip takımımızla birlikte idmanlara başlayacağını buradan duyurmak istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

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Yeni Malatyaspor, Futbol, Mayıs, dua, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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