Gençlik ve Spor Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda iki gün yapılan, 15 Temmuz Şehitler Anısına düzenlenen Kick Boks şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti. 100'e yakın sporcunun katıldığı 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Kick Boks il şampiyonası sonunda dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Kick Boks, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haberi... Yumruklar, 15 Temmuz Şehitleri için vuruldu - Son Dakika

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