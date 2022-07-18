Son dakika haberi... Yumruklar, 15 Temmuz Şehitleri için vuruldu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Yumruklar, 15 Temmuz Şehitleri için vuruldu

18.07.2022 16:17
Son dakika haberi... Yumruklar, 15 Temmuz Şehitleri için vuruldu

Son dakika haberler: Malatya'da 15 Temmuz Şehitleri anısına Kick Boks il şampiyonası müsabakaları düzenlendi.

Malatya'da 15 Temmuz Şehitleri anısına Kick Boks il şampiyonası müsabakaları düzenlendi. Yumruklar, 15 Temmuz Şehitleri için vuruldu.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda iki gün yapılan, 15 Temmuz Şehitler Anısına düzenlenen Kick Boks şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti. 100'e yakın sporcunun katıldığı 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Kick Boks il şampiyonası sonunda dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri verildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Kick Boks, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Yumruklar, 15 Temmuz Şehitleri için vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Yumruklar, 15 Temmuz Şehitleri için vuruldu - Son Dakika
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