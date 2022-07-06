Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı, Muğla'da koşulacak - Son Dakika
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Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı, Muğla'da koşulacak

06.07.2022 10:50
Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı, Muğla'da koşulacak

Son dakika spor haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin 6. yıl dönümünde, şehitler anısına Muğla'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı yapılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin 6. yıl dönümünde, şehitler anısına Muğla'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı yapılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, 15 Temmuz Cuma günü Marmaris'te koşulacak yarış için sporcuların lisans kontrolleri, 14 Temmuz'da saat 14.00'te Muğla Öğretmen Evi'nde yapılacak. Kulüplerde bulunan yabancı uyruklu sporcuların da 2022 sezonu vizeli lisanslarını ibraz etmeleri gerekecek.

15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı'na, büyük kadın, genç kız, master +35 ve üstü ile büyük erkek, genç erkek, 17 yaş altı yıldız erkek, master +35, master +40, master +45, master +50, master +55, master +60 üstü kategorilerindeki kulüp takımları ve ferdi lisanslı sporcular katılabilecek.

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Kaynak: AA

Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı, Muğla'da koşulacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı, Muğla'da koşulacak - Son Dakika
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