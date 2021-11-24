Altay, Erhan Çelenk'in doğduğu ilçedeki 4 okula spor malzemesi gönderdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, 6. haftada Çaykur Rize spor ile oynanan müsabakada Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce topu taca atan Erhan Çelenk'in doğduğu Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki 4 okula Öğretmenler Günü dolayısıyla spor malzemesi yardımı yaptı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 1914 spor malzemesinin, Erhan Çelenk'in Akçaabat'taki futbolcu arkadaşı Harun Topaloğlu'nun öğretmenlik yaptığı Çayırbağı İmam Hatip Ortaokulu, Haçkalı Baba İmam Hatip Ortaokulu, Çayırbağı Ortaokulu ve Çamlıca Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştuğu belirtildi.

Üzerlerine Altay formalarını giyen, okul bahçesinde futbol oynayan öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Altay'a teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altay felsefesini benimseyen ve bu kültürü ortaya koyabilen futbolcuları olduğu için çok mutlu olduklarını belirterek, "Erhan Çelenk'in saha içinde yaptığı güzel davranışı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde taçlandırmak da gurur verici. Çocuklarımız adına öğretmenlerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.