Son dakika haberleri: Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Özkan Sümer ve şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Özkan Sümer ve şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti

01.03.2022 17:23
Son dakika haberleri: Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Özkan Sümer ve şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti

Son dakika habere göre Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor eski başkanlarından Özkan Sümen ve şehit Eren Bülbül'ün mezarlarını ziyaret etti.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor eski başkanlarından Özkan Sümen ve şehit Eren Bülbül'ün mezarlarını ziyaret etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da Başkan Aziz Çetin, maç öncesi Trabzonspor eski başkanlarından Özkan Sümen ve şehit Eren Bülbül'ün mezarlarını ziyaret etti.

Özkan Sümer için, "Bir futbol bilgesiydi. Türk sporuna büyük katkılar sunan, yeri doldurulamayacak bir isimdi" diyen Çetin, şehit Eren Bülbül'ün ise vatanseverliğiyle destanlaştığını söyledi.

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile bir süre sohbet eden Çetin, "Allah şehitlerimizden de onların ailelerinden de razı olsun. Bizler de sizin evladınızız" dedi. - TRABZON

Son dakika haberleri: Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Özkan Sümer ve şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti
Son dakika haberleri: Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Özkan Sümer ve şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti
Son dakika haberleri: Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Özkan Sümer ve şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti

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Antalyaspor, Eren Bülbül, Aziz Çetin, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Özkan Sümer ve şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti - Son Dakika


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