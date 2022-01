Avustralya'da mahkeme Djokovic'in sınır dışı edilmesi kararını bozdu

Avustralya Federal Gezici ve Aile Mahkemesi, ünlü tenisçi Novak Djokovic'in sınır dışı edilmesi kararının 'mantıklı gerekçelere dayanmadığına' hükmederek iptaline karar verdi.

Djokovic'in, vizesinin iptaline yaptığı itiraza dair duruşması başladı. Avustralya Federal Gezici ve Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme, Melbourne Havalimanı'na geldikten sonra giriş vizesi iptal edilen Djokovic'in sınır dışı edilmesi kararının 'mantıklı gerekçelere dayanmadığına' hükmederek kararı bozdu. Mahkeme Yargıcı Anthony Kelly, ünlü tenisçinin ülkeye giriş yaparken Kovid-19 kurallarını sağlamadığı için vizesinin iptal edilmesinden sonra yerleştirildiği otelden, karardan sonra 30 dakika içinde serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

NELER OLMUŞTU?Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edildi. Avustralya Sınır Güvenliği (ABF), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABF, Djokovic'in Avustralya'ya giriş şartlarını yerine getirmediği ve yerine getirdiğine dair uygun kanıt sağlamadığını onaylamaktadır. Bu kapsamda vizesinin iptal edildiğini onaylamaktadır" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Avustralya Başbakanı Scott Morrison da sosyal medyadan yaptığı açıklamada Novak Djokovic'in vizesinin iptal edildiğini vurgulayarak, "Özellikle sınır güvenliği söz konusu olduğunda kural, kuraldır. Sağlam sınır politikalarımız, Avustralya'nın dünyada Covid-19'da en az can kaybı oranına sahip olan ülkeler arasında olmasının en önemli nedenidir. Tetikte olmaya devam edeceğiz" demişti.Ayrıca, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dün yaptığı açıklamada, "Novak'ımıza, tüm Sırbistan'ın onunla olduğunu söyledim. Dünyanın en iyi tenisçisine yapılan bu tacizin bir an önce son verilmesi için her şeyi yapıyoruz" demişti.SIRBİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİSİ'NE 'DJOKOVİC' TALEBİYaşanan gelişmelerin ardından Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovic, Avustralya'nın Belgrad Büyükelçisi Daniel Emery'den Djokovic ile bizzat ilgilenmesini talep etmiş ve Bakanlıktan yapılan açıklamada, Djokovic'in politik bir oyunun kurbanı olduğu ifade edilmişti.FEDERAL MAHKEME, SUNULAN SAVUNMAYI YAYINLAMIŞTIÖte yandan, Avustralya Federal Mahkemesi, Djokovic'in avukatları tarafından mahkemeye sunulan savunmasını yayınlamıştı. Savunmaya göre, Djokovic 16 Aralık 'ta Covid-19 geçirdi ve Avustralya Tenis Federasyonu olarak görev yapan 'Tennis Australia' tarafından gönderilen mektupla Covid'e karşı tıbbi muafiyeti olduğu belirtildi.

Ayrıca, Avustralya'da mahkeme kararını bekleyen Djokovic'in, 'aşı muafiyetine' konu olan 16 Aralık'ta Covid-19 testinin pozitif çıkmasından bir gün sonra, bir etkinliğe maskesiz katıldığını gösteren fotoğrafları ortaya çıkmıştı.