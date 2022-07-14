Son dakika haberleri! Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'den Kayserispor'a veda mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'den Kayserispor'a veda mesajı Açıklaması

14.07.2022 21:34
Son dakika haberleri! Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'den Kayserispor'a veda mesajı Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayserispor'dan İspanya'nın Barcelona Kulübüne transfer olan Emre Demir, sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

Kayserispor'dan İspanya'nın Barcelona Kulübüne transfer olan Emre Demir, sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

Emre Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "8 yaşında akademisine girdiğim kulübümden ayrılma vakti. Bu şehir ve Kayserispor benim için her zaman ayrı bir öneme sahip olacak. Ben bu şehirde büyüdüm, evim gibi gördüm. Çok şükür evimizde, sahamızda büyük Kayserispor taraftarının önünde oynamak nasip oldu. Beni evladı olarak gören her zaman desteklerini hissettiğim tüm Kayseri şehrine teşekkür ederim. Barcelona'ya giderken sadece kulübüme değil evime de veda ediyorum. Yazmakla bitmeyecek daha birçok çok şey var. Yurt dışında, en büyük hayalim Barcelona Kulübünde, sizleri ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Üzerimde emeği olan altyapı hocalarıma, öğretmenlerime, A takım hocalarıma, kulüp personeline, menajerim Ahmet Bulut'a, sayın Berna Gözbaşı başkanımıza ve büyük Kayserispor taraftarına çok teşekkür ederim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek dileğiyle." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

Kayserispor, Emre Demir, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'den Kayserispor'a veda mesajı Açıklaması - Son Dakika

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