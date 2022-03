Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, daha çok bedensel engelli bireylere ulaşarak onları sporla tanıştırmak istediklerini bildirdi.

Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası için Karabük'e gelen Ergezen, AA muhabirine, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon bedensel engelli bireyin olduğunu söyledi.

Bedensel engelli bireylerin sportif faaliyetlere katılımını sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Ergezen, "Bedensel engelli bireylerimiz kendilerini asla bir karamsarlığa sevk etmesinler. Biz sahada varız, her zaman için onlarla beraberiz. Sporun pozitif ve birleştirici ruhunu yansıtmak istiyoruz. Bazen hayatın içinde zorluklar var ama mutlaka bunları telafi edecek, hayata katılmamızı sağlayacak başka alanlar da var. Bunlardan biri de spor. Federasyonumuzda 21 alt branşımız var. Neredeyse her spor branşının bizde karşılığı var." diye konuştu.

Ergezen, branşlara yapılan yeni müracaatların kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Bedensel engellileri sahaya ve salonlara davet eden Ergezen, "Biz ne kadar çok sesimizi çıkarırsak var olduğumuzu ne kadar çok hissettirirsek, o oranda karşılık buluruz. Biz, her zaman kardeşlerimize asla yalnız olmadıklarını anlatıyoruz. 'Her zaman sizin yanınızdayız, sizinle beraberiz.' Bunu hissettirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Cumhurbaşkanımız engelli kardeşlerimizin yanında oldu"

Ergezen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli bireylere ve spora verdiği öneme değinerek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 1994'teki belediye başkanlığından bugüne bütün siyasi hayatında her zaman her fırsatta engelli kardeşlerimizin ve hepimizin yanında oldu. Bu şefkat ve merhamet bizleri büyüttü, bugünlere getirdi. Daha ileriye gitmek için bize enerji ve fikir aşılıyor. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bedensel engelli kardeşlerimizin spora ve salonlara ulaşımı için çok büyük imkanlar sunmaktalar. Her zaman için bizleri desteklemekteler. Büyük bir entegrasyon içinde çalışmaktayız."

Her geçen gün daha fazla bireysel engelli bireyin sporla tanıştığına işaret eden Ergezen, "Bunun insanları nasıl hayata bağladığını görüyoruz. Bu mutluluğu görünce paylaşmak istiyoruz. Sesimizi ne kadar çok duyurabilirsek o kadar kardeşimize örnek olacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Dubai'de şubat ayında 40 ülkeden sporcunun katılımıyla Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nın düzenlendiğini hatırlatan Ergezen, "Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı yarışmada tarihte ilk kez dünya ikincisi olduk. İlk defa finalde 2 Türk sporcu yarıştı. Biri birinci, diğeri ikinci oldu. Her ikisini de alkışladık. Puan sıralamasında dünya rekoru kırdık. Bize göre biz dünyada zirvedeyiz. Yeter ki imkanları yakalayalım. Yeter ki sporcularımızın motivasyonunu ve moralini iyi tutalım. Bu millete, Anadolu insanına imkan sunulursa ne destanlar yazacağını çok yakın zamanda Dubai'de göstermiş olduk. İleriki zamanlarda çeşitli branşlarda dünya şampiyonaları olacak. İnşallah milletimize güzel birincilikler hediye etmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.