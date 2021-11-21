Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada Kilis Belediyespor'un ilk yarıda golünü 21 dakikada Nevrez Demir kaydetti. Maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Kilis Belediyespor 90+5 dakikada Özgür Dükme'nin attığı gol ile skoru 2-0'e geldi. Karşılaşma Kilis Belediyespor'un 2-0 üstünlüğü ile sone erdi. - KİLİS

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