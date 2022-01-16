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Son dakika haberleri... Bu turnuvada kazanan dostluk - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bu turnuvada kazanan dostluk

16.01.2022 16:05
Son dakika haberleri... Bu turnuvada kazanan dostluk

Son dakika haber: Aliağa Galatasaray Futbol Okulu tarafından düzenlenen Dostluk Futbol Turnuvası başladı.

Aliağa Galatasaray Futbol Okulu tarafından düzenlenen Dostluk Futbol Turnuvası başladı.

Enka Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen Dostluk Futbol Turnuvası'nın ikinci haftasında Aliağa Galatasaray Futbol Okulu, Aliağa Belediyesi Futbol Okulu, Aliağa Göztepe Futbol Okulu ve Aliağa Altay Futbol Okulu olmak üzere 4 takım mücadele etti. Turnuva hakkında bilgi veren Aliağa Galatasaray Futbol Okulları Kurucusu Özge Özakıncı, turnuvanın tüm yaş kategorilerinde ilçedeki tüm futbol okullarının katılımlarıyla devam edeceğini söyledi. Özakıncı, Dostluk Futbol Turnuvası'nda tek kazananın dostluk olduğunu belirtti.

"Kaybeden yok"

Turnuvanın sloganının, 'Puanlama yok, şampiyon yok, kazanan ve kaybeden yok' diyen Özakıncı, "Turnuvanın tek kazananı dostluk olacak. Bizim en büyük şansımız Alper Peker hocamız. Kariyeri başarılarla dolu hocamızın gerçekleştirmiş olduğu bu tür etkinliklerle sporcularımızın hem sportif anlamda hem de sosyal anlamda gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bu etkinliklerle birlikte Aliağa Galatasaray Futbol Okulu olarak amacımız, ilçemizin güzide futbol takımı Aliağa FK'ya, Galatasaray'ımıza ve milli takımımıza ahlaklı ve yetenekli bireyler yetiştirmek olacaktır. Kısa bir süre önce kurulmuş olmamıza rağmen sistemli ve disiplinli çalışmalarımız sayesinde, üç sporcu kardeşimizi Aliağa FK altyapısına kazandırmış olmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Turnuvamızın gerçekleşmesinde bizlerden yardımlarını esirgemeyen başta Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a, Aliağa Galatasaray Dernek Başkanı Adem Koç'a, turnuvaya katılan futbol okullarının yönetici ve antrenörlerine, hava muhalefetine rağmen sahada mücadele eden tüm sporcularımıza ve çocuklarını izlemeye gelerek turnuvamıza yoğun ilgi gösteren ailelere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Son dakika haberleri... Bu turnuvada kazanan dostluk
Son dakika haberleri... Bu turnuvada kazanan dostluk
Son dakika haberleri... Bu turnuvada kazanan dostluk
Son dakika haberleri... Bu turnuvada kazanan dostluk
Son dakika haberleri... Bu turnuvada kazanan dostluk

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ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Aliağa Belediyesi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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