Son dakika haberleri... Burak Elmas: Toplantının alel acele yapılmasını doğru bulmuyoruz, katılmama kararı bizim hakkımız - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Burak Elmas: Toplantının alel acele yapılmasını doğru bulmuyoruz, katılmama kararı bizim hakkımız

30.04.2022 12:12
Son dakika haberleri... Burak Elmas: Toplantının alel acele yapılmasını doğru bulmuyoruz, katılmama kararı bizim hakkımız

Bir son dakika haberine göre "Divan Kurulumuzun bu kararı alma hakkı olduğu kadar, bu kadar kısa zaman içerisinde istişare yapmadan organize edilen bir toplantıya katılmama kararı da bizim hakkımızdır"Serhan TÜRK / İSTANBUL, - Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'na katılmamasıyla ilgili...

"Divan Kurulumuzun bu kararı alma hakkı olduğu kadar, bu kadar kısa zaman içerisinde istişare yapmadan organize edilen bir toplantıya katılmama kararı da bizim hakkımızdır"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'na katılmamasıyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na özel bir açıklama yaptı.

Elmas, şu ifadeleri kullandı: "Divan başkanımız dün kendi riyaseti ile ertesi gün için bir olağanüstü divan toplantısı organize etmeye karar verdi ve bize bildirdi. Biz toplantının gerek duyurulması gerekse organizasyonu için tüm gerekenleri yaptık. Fakat alel acele ve bugüne kadar yürütmüş olduğumuz ilişkinin dışına çıkarak böyle bir olağanüstü toplantı yapılmasını doğru bulmuyoruz. Divan Kurulumuzun bu kararı alma hakkı olduğu kadar, bu kadar kısa zaman içerisinde istişare yapmadan organize edilen bir toplantıya katılmama kararı da bizim hakkımızdır. Bu toplantıyı daha doğru şekilde organize etmeyi tercih edebilirlerdi. Bugüne kadar yapılan her toplantıya bizzat katıldım."


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Olağanüstü Divan Kurulu, Burak Elmas, Galatasaray, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Burak Elmas: Toplantının alel acele yapılmasını doğru bulmuyoruz, katılmama kararı bizim hakkımız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Burak Elmas: Toplantının alel acele yapılmasını doğru bulmuyoruz, katılmama kararı bizim hakkımız - Son Dakika
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