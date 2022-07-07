Ziraat Bankkart altyapısından yetişen ve Arhavi Voleybol, Jeopark Kula Voleybol gibi takımların formalarını da giyen 1,97 boyundaki Umut Şahin, Okullar Arası Dünya Şampiyonası 'nda altın madalya sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri | Efeler Ligi ekibi Altekma, pasör Umut Şahin'i transfer etti - Son Dakika

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