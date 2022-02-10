- Efsane pehlivan Hüseyin Alkaya, ölümünün 40. yılında unutulmadı

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu:

"Hüseyin pehlivan, 1 saat içerisinde 4 Fransız güreşçiyi yenmişti"

TEKİRDAĞ - Kırkpınar'da 8 yıl üst üste başpehlivan olan ve Avrupa macerasında Fransız güreşçilerin korkusu haline gelen Tekirdağlı Hüseyin Alkaya, 40. ölüm yıl dönümünde heykeli başında anıldı.

Rekoru bir türlü kırılamayan ve Avrupa macerasında Fransız güreşçilerin korkulu rüyası haline gelen Hüseyin Alkaya yada nam-ı diğer Tekirdağlı Hüseyin pehlivanın 40. ölüm yıl dönümünde Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından anma programı düzenlendi. Süleymanpaşa İlçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Hüseyin Pehlivan'ın heykeli önünde düzenlenen programa Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ve çok sayıda kurum personelleri ile vatandaş katıldı. Saygı duruşundan sonra Hüseyin Pehlivan'ın anıtına karanfil bırakıldı.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün yaptığı açıklamada, "Gelmiş geçmiş, Cumhuriyet tarihimizde güreş sporuna damga vurmuş Hüseyin Pehlivan'ın adını yaşatmaya ant içtik. Bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde devam edecek. Çok kıymetli hemşerimiz Hüseyin pehlivanımızı başarılarını anlatmaya kelimeler yetmez. Güzide şehrimiz Tekirdağ'ımızın gelmiş geçmiş. En büyük sporcusu" diye konuştu.

4 Fransız güreşçiyi bir saat yenmiş

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise Hüseyin Alkaya için yaptığı açıklamada, "Hüseyin pehlivanın hakka yürüyüşünün 40. seneyi devriyesinde heykeli başındayız. Unesco'nun somut olmayan kültür ve miras listesi içerisinde Cumhuriyet tarihinde halen rekoru kırılamamış bir pehlivan. 8 yılı üst üste sayarsak, 10 yıl Kırkpınar'da başpehlivan olma rekoru halen kırılmış değil. Bulgaristan'dan fakir fukara bir ailenin evladı olarak Tekirdağ'a gelmesi, bu sporda başarı elde etmesi ve Kırkpınar'da adını altın harflerle yazdırması bizim için çok anlamlı ve manidar. Kırkpınar'da başpehlivan olmaya başladığı yıllarda, bahsettiğim o 8 yıl içerisinde devlet tarafından Avrupa'ya gönderiliyor. Mesela çok enteresan bir olay vardır. Hüseyin pehlivanı ' Kimdir, nedir' diye sabırsızlıkla bekleyen Fransızlar, en önemli 4 tane pehlivanını bekletirler. Hüseyin pehlivanın birisini yenmesi 15 dakikayı geçmez. Yani 1 saat içerisinde Fransa'nın tarihine mal olmuş pehlivanları yerle bir eder. Ondan sonra Tekirdağlı Hüseyin pehlivan, Fransızlar arasında adeta istenmeyen adam olur. Çünkü çok acı bir kuvveti var ve sadece Hüseyin pehlivanı alt etmek için bekleyen pehlivanları 15 dakikada yenince Hüseyin pehlivan fobisi sarar onları. Bu manada önemli ve değerli bir pehlivandır ama Hüseyin pehlivanın en önemli özelliği şike olaylarına hiç karışmamış olmasıdır. Hatta tarihe mal olması sözü oradan gelir. 'Kaybeden gazoz içer ben onu bunu anlamam. Ben çıkar güreşirim. Yenersem yenerim. Kaybedersem kaybederim. Kaybeden gazoz içer' bu tarihe mal olmuş" dedi.