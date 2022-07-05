İtalya'da Carpi, Grosseto, Pistoiese, Pisa, Perugia , Salernitana, Spezia ve Frosinone formaları giyen Ricci, çeşitli yaş gruplarında 21 kez İtalya Milli Takımı formasını da terletti.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri... Fatih Karagümrük, Matteo Ricci'yi transfer etti - Son Dakika

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