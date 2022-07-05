Son dakika haberleri... Fatih Karagümrük, Matteo Ricci'yi transfer etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Fatih Karagümrük, Matteo Ricci'yi transfer etti

05.07.2022 00:12
Son dakika haberleri... Fatih Karagümrük, Matteo Ricci'yi transfer etti

Son dakika haberlerine göre Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Matteo Ricci'yi kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Matteo Ricci'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Matteo Ricci'yi kiralık olarak kadromuza kattık." ifadeleri kullanıldı.

Roma altyapısından yetişen Ricci, geçen sezonu İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Frosinone'de tamamladı.

İtalya'da Carpi, Grosseto, Pistoiese, Pisa, Perugia, Salernitana, Spezia ve Frosinone formaları giyen Ricci, çeşitli yaş gruplarında 21 kez İtalya Milli Takımı formasını da terletti.

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Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Fatih Karagümrük, Matteo Ricci'yi transfer etti - Son Dakika

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