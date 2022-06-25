Son dakika haberleri | Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın transferi için Hull City ile prensipte anlaştı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın transferi için Hull City ile prensipte anlaştı

25.06.2022 22:22
Son dakika haberleri | Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın transferi için Hull City ile prensipte anlaştı

Son dakika haberler: Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın transferi konusunda Hull City ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın transferi konusunda Hull City ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Tecrübeli orta saha, sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecek.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek  için yarın İngiltere'ye gidecektir" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın transferi için Hull City ile prensipte anlaştı - Son Dakika

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