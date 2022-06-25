Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri | Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın transferi için Hull City ile prensipte anlaştı - Son Dakika

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