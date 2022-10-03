Son dakika haberleri | Fırat Üniversitesi kazandı, Aksaray Gençlik kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Fırat Üniversitesi kazandı, Aksaray Gençlik kaybetti

03.10.2022 12:24
Son dakika haberleri | Fırat Üniversitesi kazandı, Aksaray Gençlik kaybetti

Son dakika haberi: Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ilk haftasında Elazığ takımları, Kahramanmaraş deplasmanında sahne aldı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ilk haftasında Elazığ takımları, Kahramanmaraş deplasmanında sahne aldı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ilk haftasında Fırat Üniversitesi ile Aksaray Gençlikspor, Kahramanmaraş deplasmanında sahne aldı. Elbistan ilçe sahasında oynanan maçta Fırat Üniversitesi, Elbistanspor'u 9. dakikada Vedat Taşdemir'in attığı golle 1-0 yendi.

Aksaray Gençlikspor ise Kahramanmaraş İstiklalspor'a 4-0 yenilerek sezona kötü başladı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Kahramanmaraş, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Fırat Üniversitesi kazandı, Aksaray Gençlik kaybetti - Son Dakika

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