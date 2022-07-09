Son dakika haberleri! Galatasaray'da transfer çalışmaları - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Galatasaray'da transfer çalışmaları

09.07.2022 18:18
Son dakika haberleri! Galatasaray'da transfer çalışmaları

Son dakika haberi: Galatasaray Futbol Takımı'nda transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray Futbol Takımı'nda transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeni sezon yapılanması çerçevesinde şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna dahil edip, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile de anlaşan sarı-kırmızılı kulüp, transfer dönemi sonuna kadar 5-6 oyuncuyu daha kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Brezilyalı futbolcu Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrası stoper, ön libero, forvet arkası ve santrfor mevkilerine takviye yapılması yönünde karar alındı.

Defans hattında Alman futbolcu Jerome Boateng ve sarı-kırmızılı eski futbolcusu Jason Denayer listede yer alırken, ön libero takviyesi için Paris Saint Germain'de forma giyen Senegalli futbolcu Idrissa Gueye listenin başında bulunuyor. Bu transferin gerçekleşmesi için şartların oluşmasını bekleyen yönetim, alternatif isimler arasında yer alan Portekizli William Carvalho ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı takımda santrfor bölgesi için İsviçreli futbolcu Haris Seferovic, satın alma opsiyonuyla kiralanması halinde düşünülüyor. Bu mevki için alternatif isimler arasında yer alan Umut Bozok'un, istediği yıllık ücretten dolayı transferi şu an için zor görünüyor.

Daha önce girişimde bulunulan Norveçli hücum oyuncusu Ola Solbakken'in, teknik direktör Okan Buruk'un tam istediği tarzda bir oyuncu olmadığı, bu nedenle de transferinin geri plana düştüğü öğrenildi.

Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Sacha Boey'in kiralanması ya da bonservisiyle satışı düşünülüyor.

Bu arada Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka'nın, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemine hiç gelmediği bildirildi.

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Kaynak: AA

Galatasaray, Karataş, Marcao, Futbol, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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