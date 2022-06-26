Futbolcuların hakeme yönelik itirazları sürerken o sırada yedek kulübesinden çıkan Karkamışsporlu bir futbolcu orta hakem Eren Ulutaş'a yumruk attı. Hakeme yönelik çirkin saldırı amatör bir telefon kamerasına yansırken hakem Ulutaş, yumruklu saldırı üzerine maçı tatil etti. Hastaneye giderek darp raporu alan Ulutaş, futbolcudan şikayetçi oldu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haberi... Gaziantep'te hakeme çirkin saldırı kamerada - Son Dakika

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