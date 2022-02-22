Son dakika haberleri: Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da düzenlenecek

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenecek Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası 25-27 Şubat tarihlerinde Samsun'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Samsun İlk Adım Okçuluk Salonu'nda iki gün sürecek şampiyonada kadınlar ve erkekler kategorisinde 1000'e yakın sporcu yarışacak.

26 Şubat'ta yapılacak eleme turlarında her bir yarışmacı 18 metreye toplam 35 ok atacak. Yapılan sıralama sonrası çeyrek final, yarı final ve finalde yarışacak sporcular ile takımlar belirlenecek.

Final atışları sonrası kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcu ve takımlar için madalya töreni düzenlenecek.