Son dakika haberleri: İtalyan polisi, Milanlı Bakayoko'yu trafikte durdurup arama yaptı sonra özür diledi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İtalyan polisi, Milanlı Bakayoko'yu trafikte durdurup arama yaptı sonra özür diledi

18.07.2022 12:53
Son dakika haberleri: İtalyan polisi, Milanlı Bakayoko'yu trafikte durdurup arama yaptı sonra özür diledi

Son dakika haberler: İtalya'da polis, Birinci Futbol Ligi Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Fransız futbolcu Tiemoue??????? Bakayoko'yu uyuşturucu kaçakçısı zannedip trafikte durdurup, üst araması yaptı ardından durdurdukları kişinin Milan oyuncusu olduğunu fark edince oyuncunun kendisinden özür diledi.

İtalya'da polis, Birinci Futbol Ligi Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Fransız futbolcu Tiemoue??????? Bakayoko'yu uyuşturucu kaçakçısı zannedip trafikte durdurup, üst araması yaptı ardından durdurdukları kişinin Milan oyuncusu olduğunu fark edince oyuncunun kendisinden özür diledi.

La Gazzetta dello Sport'taki habere göre, Milan'ın 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun başına 3 Temmuz'da talihsiz bir olay geldi.

Haberde, Milano kentinde Senegalli ve silahlı oldukları belirtilen uyuşturucu kaçakçılarını arayan İtalyan polisinin, 3 Temmuz'da Gae Aulenti meydanı çevresinde şüphelendikleri koyu renk camları olan SUV model bir aracı durdurduğu ve şoför mahallindeki kişiyi silah doğrultarak arabadan indirip, üst araması yaptığı ifade edildi.

Polislerden birinin, üst araması yapan meslektaşını, uyarmasıyla aradıkları kişinin Milanlı Bakayoko olduğunun anlaşıldığı ve böylece polislerin biraz da şaşkınlıkla ünlü futbolcudan özür dileyip, kendisini serbest bıraktıkları kaydedildi.

Bakayoko'ya üst araması yapılan o anlar, trafikte bir kişi tarafından görüntülendi. Bu görüntülerin kısa süre önce sosyal medyada paylaşılmasıyla olay basına yansıdı.

Söz konusu görüntülerde de bir polisin agresif şekilde Bakayoko'ya üst araması yaptığı, bir başka polisin ise o sırada araçtaki diğer kişiye silah doğrulttuğu görülüyor.

Bu sırada, bir polis memurunun, Bakayoko'nun üstünü arayan meslektaşını, durdurdukları kişinin aradıkları şüpheli değil, Milanlı futbolcu olduğunu söylemesi üzerine polislerin yaşadığı şaşkınlık net şekilde görülüyor.

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Bazı kullanıcılar, İtalyan polisinin bu sert tavrının durdurdukları kişinin siyahi olmasından kaynaklandığını ve bunun ırkçılık olduğu yorumunu yaptı.

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Kaynak: AA

İtalya, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: İtalyan polisi, Milanlı Bakayoko'yu trafikte durdurup arama yaptı sonra özür diledi - Son Dakika

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