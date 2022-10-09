Jorge Jesus: "Bizim için birinci sıranın savaşında olmak önemli" - Son Dakika
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Jorge Jesus: "Bizim için birinci sıranın savaşında olmak önemli"

09.10.2022 23:09

- Jorge Jesus: "Bizim için birinci sıranın savaşında olmak önemli" Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: "Altay'a verilen tepkileri normal karşılamıyorum" Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük karşısında alınan galibiyet sonrasında birinci sıranın savaşında olmanın önemli...

- Jorge Jesus: "Bizim için birinci sıranın savaşında olmak önemli"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus:

" Altay'a verilen tepkileri normal karşılamıyorum"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük karşısında alınan galibiyet sonrasında birinci sıranın savaşında olmanın önemli olduğunu ifade ederken, müsabaka içerisinde Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'a verilen tepkileri normal karşılamadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugün maçı hem statta hem de evinde izleyen herkesin mutlu olduğunu ifade ederek, "9 gol vardı toplamda. Bugün galip geldik ama galip gelebilmek için 5 gol atmamız gerekti. Defansif organizasyon bugün çok iyi değildi. Daha önceki maçlardaki görüntüyü veremedik. 5 maçtır üst üste gol yemiyorduk, bu da futbolun bir parçası. Sezon başından beri 14, 15 maçın geneline göre defansif olarak değerlendiriyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için birinci sıranın savaşında olmak önemliydi" şeklinde konuştu.

"Altay'a verilen tepkileri normal karşılamıyorum"

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a verilen olumsuz tepkilere cevap veren Jesus, "Bu durumu normal karşılamıyorum, buna alışkın değilim. Taraftarlar işler iyi gitmediği zamanda da oyuncularına sevgi göstermeli. Kazanırken de kaybederken de oyunculara sevgi göstermesi gerekiyor taraftarın. Sadece işler iyi giderken değil, kötü gittiğinde de oyunculara moral vermek gerekiyor. Altay büyük bir kaleci ve milli takımın kalecisi. Herkesin kötü günü olabilir. Sevgi gösterilmesi gerekir. Tüm taraftarlar böyle düşünmeli. Sol bek konusunda fikrinizi anlıyorum ama kararı teknik direktörü veriyor. Gerektiğinde bir çok değişiklik yapabiliyoruz. O karar herkes tarafından normal karşılanmayabilir. Lincoln'ün avantajı şuydu. Alioski 90 dakika oynamıştı son maçta. Bu maçta çok fazla rotasyon yapamadım. Bugüne kadar çok az toparlanma süremiz vardı. Toparlanmak için daha az süre vardı, daha az değişiklik yaptık. Sakat oyuncular ve yorgun oyuncular var. Bunun bazı göstergelerini gördük. Bu şeylerin hepsi birbiriyle bağlantılı" ifadelerini kullandı.

"Yaşanan sakatlıklar ve mental yorgunluklar elimizdeki kadroyu daraltıyor"

Futbolcularının fiziksel durumu ile ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Attila'da özellikle onun üzerinde aşırı yük oluştu. Oynadığımız tüm maçlarda oynadı. Dolayısıyla onun üzerinde fiziksel, mental yük fazla arttı. Maç içerisindeki verdiği kararlar gözüktü. Toplu topsuz oyunda karar hataları yaptı. Luan Peres sakat, o pozisyonda Serdar Aziz var sadece. Ferdi de oynayacaktı ama maçtan önce stada geldiğimizde rahatsızlık hissetti, bugün oynayamadı. Arao, Mert ve Luan şuan sakatlar. Elimizdeki kadroyu bu durum daraltıyor. Bugün Zaj, Crespo ve İsmail'in yerine girebilirdi. Crespo takımda en formda olan oyunculardan biri. Takımın galibiyet golünü aradığı dakikalarda oyundan çıkartmak istemedim. Ben değişiklikleri yaparken oyuna 2 forvet sokmayı daha doğru buldum. Maçın gidişatına göre kararlarımı veriyorum. Bir maça giderken değişiklik düşünmüyorum, gelişen olaylar kararlarımı etkiliyor. Oyuna sonradan giren oyuncuların desteğiyle maçı kazandık" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus: 'Bizim için birinci sıranın savaşında olmak önemli' - Son Dakika

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