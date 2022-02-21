Üye Girişi
Son dakika haberleri! Kanocuların güvenliğini Jandarma sağladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kanocuların güvenliğini Jandarma sağladı

21.02.2022 17:51
Son dakika haberleri! Kanocuların güvenliğini Jandarma sağladı

Edinilen son dakika haberine göre Köyceğiz Gölünde 17 kulüp ve 300'den fazla sporcunun mücadele ettiği Büyükler Türkiye Kano Şampiyonasının göldeki güvenliğini Jandarma Bot Tim Komutanlığı gerçekleştirdi.

Köyceğiz Gölünde 17 kulüp ve 300'den fazla sporcunun mücadele ettiği Büyükler Türkiye Kano Şampiyonasının göldeki güvenliğini Jandarma Bot Tim Komutanlığı gerçekleştirdi.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Köyceğiz ilçesinde 18-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Türkiye Kano Şampiyonası sorunsuz sona erdi. Yarışların başladığı tarihten itibaren Köyceğiz gölünde güvenlik önlemi alan Muğla İl Jandarma Komutanlığı Bot Timi, yarışmaların sonuna kadar Köyceğiz gölünde görev yaptı. - MUĞLA

Son dakika haberleri! Kanocuların güvenliğini Jandarma sağladı
Son dakika haberleri! Kanocuların güvenliğini Jandarma sağladı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Kanocuların güvenliğini Jandarma sağladı Son dakika haberleri! Kanocuların güvenliğini Jandarma sağladı Son dakika haberi | Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu Son dakika haberi | Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu Köyceğiz'de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi Köyceğiz'de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

Köyceğiz, Jandarma, Türkiye, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Kanocuların güvenliğini Jandarma sağladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:38 İdam cezasından kurtulduğunu öğrenince deliler gibi sevinen adam, kalp krizinden hayatını kaybetti!
17:36 Mustafa Sarıgül, TikTok videosuyla tekrar gündem oldu! Fahiş fiyata sinirlenip, tüpü tokatlıyor
17:34 Dekolteli kıyafetiyle ölülerin hatırına yapılan anıta gitti, tepkilerin hedefi oldu!
17:31 Son Dakika: 5 Ukraynalının sınırda öldürülmesinin ardından Putin açıklama yaptı: Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir
17:28 Son Dakika: ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ve mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre'de görüşecek
17:00 Eda Ece'den sevgilisiyle çıkan ayrılık haberlerine yanıt: Ben sinirlenince Buğrahan'ı takip etmeyi bırakıyorum
16:56 Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Polisin vatandaşı ikna çabaları devam ediyor
16:48 Simpsons'taki Bill Gates kehaneti büyük ses getirdi! Yaptığı şey tedirgin ediyor
16:38 Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
16:37 Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 17:57:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kanocuların güvenliğini Jandarma sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement