Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde düzenlenen organizasyonda, 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele ediyor.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli judocu Tuğçe Beder'den Avrupa Açık Kupası'nda altın madalya - Son Dakika

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