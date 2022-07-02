Milli judocu Tuğçe Beder'den Avrupa Açık Kupası'nda altın madalya - Son Dakika
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Milli judocu Tuğçe Beder'den Avrupa Açık Kupası'nda altın madalya

02.07.2022 18:29
Milli judocu Tuğçe Beder'den Avrupa Açık Kupası'nda altın madalya

Milli judocu Tuğçe Beder, Romanya'da düzenlenen Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı.

Milli judocu Tuğçe Beder, Romanya'da düzenlenen Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde düzenlenen organizasyonda, 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele ediyor.

Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan Tuğçe Beder, finalde Fransız Faustine Bernard'ı ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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Milli judocular Avrupa Açık Turnuvası için Romanya'da Milli judocular Avrupa Açık Turnuvası için Romanya'da
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli judocu Tuğçe Beder'den Avrupa Açık Kupası'nda altın madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli judocu Tuğçe Beder'den Avrupa Açık Kupası'nda altın madalya - Son Dakika
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