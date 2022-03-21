Modern pentatloncu İlke Özyüksel, 2024 Olimpiyatlarında madalya için çok umutlu - Son Dakika
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Modern pentatloncu İlke Özyüksel, 2024 Olimpiyatlarında madalya için çok umutlu

21.03.2022 11:01

Modern pentatlonda Tokyo 2020'de beşinciliği elde eden İlke Özyüksel, 2024 Paris Olimpiyatları için Türkiye'ye madalya getireceğine inanıyor.

Modern pentatlonda Tokyo 2020'de beşinciliği elde eden İlke Özyüksel, 2024 Paris Olimpiyatları için Türkiye'ye madalya getireceğine inanıyor.

2022'de Türkiye'deki Ulusal Sıralama, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışlarının ardından bu hafta Mısır'daki Dünya Kupası'nın ilk ayağında mücadele edecek İlke Özyüksel, AA muhabirine, modern pentatlonda yapılan bazı değişiklikler nedeniyle biraz heyecanlı olduğunu söyledi.

"İlk defa spora başlıyormuş" gibi hissettiğini vurgulayan İlke Özyüksel, daha başarılı bir sürece gireceğine inandığını dile getirdi.

Modern pentatlonun artık daha hızlı olacağını anlatan Özyüksel, "1,5 saatte bitecek, şartlar daha zor. İnsanlar için ne kadar zorsa benim için o kadar avantaj. Biz zoru daha kolay başarıyoruz. Umarım sezona güzel başlarız. Bizim asıl hedefimiz zaten hem bu sürece alışmak hem eskrimimizi geliştirmekti. Macaristan'da 3 ay boyunca yaptığımız kamp çok verimli geçti, beklediğimizden çok daha iyi veriler aldık." ifadelerini kullandı.

Macaristan'daki kampın ardından girdiği deneme yarışında eskrimde birinci olduğunu kaydeden Özyüksel, kısa sürede gösterdiği gelişmenin kendisini daha da kamçıladığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Paris'ten önce diğer madalyalara yakın olduğumuzu göstermiş olduk. Artık Paris için rahatlıkla 'madalya' diye konuşabiliriz. Bu sürecin çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Ekip daha bilinçli. Ekibimizde değişiklikler oldu. Çok daha iyi ve bilimsel çalışıyoruz. İşi şansı bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Başımıza ne gelirse gelsin her yolla şampiyonluğa emin adımlarla gitmek için her varyasyonu deneyerek en iyi şekilde çalışıyoruz. Bu sefer daha bilinçliyiz."

2022'de Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı

Özyüksel, bu sene Dünya Kupası'nın son ayağının Türkiye'de yapılacak olmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu anlatarak, "Bu beni çok motive ediyor. Zaten Ankara hedefli çalışıyoruz. Ondan önceki bütün yarışlar deneme olacak ama Ankara'da hem World Cup'ın ayağında hem de finalinde madalya için yarışıyor olacağız, umarım madalya gelir." diye konuştu.

Modern pentatloncu İlke Özyüksel, 2024 Olimpiyatlarında madalya için çok umutlu
Modern pentatloncu İlke Özyüksel, 2024 Olimpiyatlarında madalya için çok umutlu
Modern pentatloncu İlke Özyüksel, 2024 Olimpiyatlarında madalya için çok umutlu

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Modern pentatloncu İlke Özyüksel, 2024 Olimpiyatlarında madalya için çok umutlu - Son Dakika


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