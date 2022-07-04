Son dakika haberleri | Trabzonspor'da Trezeguet transferinde mutlu son - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Trabzonspor'da Trezeguet transferinde mutlu son

04.07.2022 13:28
Son dakika haberleri | Trabzonspor'da Trezeguet transferinde mutlu son

Bir son dakika haberine göre Trabzonspor, Mısırlı oyuncu Trezeguet ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor, Mısırlı oyuncu Trezeguet ile 4 yıllık anlaşma sağladı. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sağlık kontrolünün ardından kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Trezeguet ismiyle de bilinen Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan transferini tamamladı. Uzun süren pazarlıklar sonunda bordo mavili kulüp ile Mısırlı oyuncunun kulübü Aston Villa ile anlaşma sağlandı. Önceki gece İstanbul'a gelen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sağlık kontrolünün ardından kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

ASTON VILLA'YA 4 MİLYON EUROAntony Nwakaeme'nin ayrılmasıyla kanatta oluşan boşluğu kapatmak için uzun süredir görüşülen Trezeguet transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklandı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, Trezeguet'in transferi için kulübü Aston Villa'ya sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro 4 taksit halinde ödenecek. Ayrıca Trezeguet'nin bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda alınacak transfer bedelinden bordo mavili kulübe ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 10'u Aston Villa'ya ödenecek.4 YILLIK İMZA

Bordo mavili kulüp ile 27 yaşındaki kanat oyuncusu arasında 4 yıllık anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre Mısırlı oyuncuya her sezon için 1 milyon 550 bin Euro garanti ücret ödenecek. Futbolcunun menajerine de ayrıca, futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Trezeguet'ye ödenecek yıllık ücretin yüzde 5'i kadar ödeme yapılacak.


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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Trabzonspor'da Trezeguet transferinde mutlu son - Son Dakika

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