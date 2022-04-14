Son dakika haberleri... Trafik kazası geçiren Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun durumu iyi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Trafik kazası geçiren Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun durumu iyi

14.04.2022 13:47
Son dakika haberleri... Trafik kazası geçiren Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun durumu iyi

Son dakika spor haberine göre Beşiktaş Kulübü, trafik kazası geçiren İspanyol futbolcusu Francisco Montero'nun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, trafik kazası geçiren İspanyol futbolcusu Francisco Montero'nun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Montero'nun bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana katılmak üzere özel aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Montero'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve siyah-beyazlıların gerçekleştirdiği çalışmada yer aldığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İmza için tek bir ayrıntı halledilmeli Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İmza için tek bir ayrıntı halledilmeli Pazar günü yollar kapanacak, sınava girecekler dikkat Pazar günü yollar kapanacak, sınava girecekler dikkat Beşiktaş, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Trafik kazası geçiren Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun durumu iyi - Son Dakika


Son Dakika
13:59 Artık geri dönüşü yok! Sarı-Lacivertliler, yıldızlarını bedelsiz bırakıyor
13:58 Yüzde 9,2'lik hisse yetmedi: Elon Musk, Twitter'ın tamamı için teklif verdi
13:45 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ünlü haber spikerine lüks ev hediye etti
13:35 Bakanlıktan bayram düzenlemesi: Tren seferleri artırıldı, biletler yarın satışta
13:33 Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Trabzonspor'dan erken şampiyonluk ilanı gelebilir
13:11 New York Savcılığı ayrıntıları paylaştı! Metroyu kana bulayan saldırganın evi adeta cephanelik çıktı
13:09 Yunanistan 3 kızını öldürdüğü sanılan cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirlemeden önce birlikte fotoğraf çekilmiş
12:55 Günlerdir Rus işgaline direnen Mariupol düştü: Binlerce Ukraynalı asker Rusya'ya teslim oldu
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
12:35 Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 14:05:27. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Trafik kazası geçiren Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun durumu iyi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement