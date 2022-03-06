Son dakika haberleri! Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları" sona erdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları" sona erdi

06.03.2022 15:07
Son dakika haberleri! Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları" sona erdi

Son dakika haberler... Genel Kurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı koordinesinde düzenlenen "Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları" sona erdi.

Genel Kurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı koordinesinde düzenlenen "Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları" sona erdi.

Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleşen müsabakaların ödül törenine katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören sonrası toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - ERZURUM

Son dakika haberleri! Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları sona erdi
Son dakika haberleri! Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları sona erdi
Son dakika haberleri! Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları sona erdi
Son dakika haberleri! Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları sona erdi

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Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genel Kurmay, Biatlon, TSK, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları' sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları" sona erdi - Son Dakika
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