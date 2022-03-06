Son dakika haberleri! Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları" sona erdi - Son Dakika

Genel Kurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı koordinesinde düzenlenen "Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları" sona erdi.
Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleşen müsabakaların ödül törenine katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Tören sonrası toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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