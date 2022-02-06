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Son dakika haberleri! Hamza Hamzaoğlu: "Yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hamza Hamzaoğlu: "Yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı"

06.02.2022 19:37

Son dakika haberlerine göre - Hamza Hamzaoğlu: "Yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu 3-1 kaybettikleri Adana Demirspor maçının arından, "Aşağıdan kurtulmak ve yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı" dedi.

- Hamza Hamzaoğlu: "Yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu 3-1 kaybettikleri Adana Demirspor maçının arından, "Aşağıdan kurtulmak ve yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı" dedi.

Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu,"Bugün önemli bir maç oynadık. Aşağıdan kurtulmak ve yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı. Aslında maça iyi başladık. Birinci gole kadar her şey yolunda gitti. Bu bizi demoralize etti, oyuncularımızı etkiledi. Sonra toparlamaya çalışırken ikinci gol, ondan sonrası zor oldu. İlk yarıda içeriye 2-1 görebilseydik, ikinci yarı bizim için değişik olabilirdi. Sonra üçüncü gol geldi ve 3-1 oldu. Belki baskılı oynadık, belki pozisyona girdik ama bize gerekli olan golleri bulamadık. Rakip Adana Demirspor maçı kazandı tebrik ediyorum. Şimdi Altay maçı var en iyi şekilde ona hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Hamza Hamzaoğlu: Yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı
Son dakika haberleri! Hamza Hamzaoğlu: Yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı
Son dakika haberleri! Hamza Hamzaoğlu: Yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı

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Adana Demirspor, Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Hamza Hamzaoğlu: 'Yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı' - Son Dakika Spor


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