Barcelona, İlkay Gündoğan'ı renklerine bağladı - Son Dakika
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Barcelona, İlkay Gündoğan'ı renklerine bağladı

26.06.2023 11:36

Barcelona, Manchester City ile sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Barcelona, İlkay Gündoğan transferinde mutlu sona ulaştı. Katalan devi, deneyimli orta saha ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

SERBEST KALMA BEDELİ 400 MİLYON EURO

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Manchester City ile sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan'ın transfer edildiği duyuruldu. Katalanlar, Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalarken serbest kalma bedelini ise 400 milyon euro olarak belirledi.

51 MAÇTA FORMA GİYDİ

İlkay Gündoğan, geçen sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester City'de 51 resmi maçta forma giydi. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

CITY'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Manchester City resmi internet sitesinden "Teşekkürler İlkay" başlığıyla yaptığı açıklamada, deneyimli orta sahaya Barcelona'da başarılar diledi.

Barcelona, İlkay Gündoğan transferini bu paylaşımla duyurdu:

Son Dakika: İlkay Gündoğan, Barcelona'da
YORUMLAR (1)
  • Murat Olgun: Gs ye gelmiyormuydu bu. Gerci onlar salah ve lewandovski yi getircektiler???????? Cevap Yaz 24 13 Yayından Kaldır
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İlkay Gündoğan, Barcelona, Spor, Son Dakika

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