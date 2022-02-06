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Son Dakika: İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi

06.02.2022 13:01

Son dakika: Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan ve ikinci yarıya devam edemeyen İrfan Can'dan kötü haber geldi. 26 yaşındaki futbolcunun omzunda kırık tespit edildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu karşılaşmada İrfan Can Kahveci'yi de kaybetti. İlk yarıda bir pozisyonda omzundan sıkıntı yaşayan İrfan Can, ikinci yarıya çıkamadı. Yerini Ozan Tufan'a bıraktı.

Son Dakika: Fenerbahçe'de korkulan oldu! İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi

KIRIK TESPİT EDİLDİ

İrfan Can kendisini denemişti ama riske edilmedi. Ancak korkulan oldu. Omzunda kırık tespit edildi. Geçen sezonun devre arasında Başakşehir'den transfer edilen futbolcu sakatlıklardan dolayı fayda veremedi.

Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması:

"Oyuncunun omuz başında ayrılmamış kırık tespit edildi.

Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir."

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İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi - Son Dakika Spor


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