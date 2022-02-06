Son Dakika: İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi

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Fenerbahçe, Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu karşılaşmada İrfan Can Kahveci'yi de kaybetti. İlk yarıda bir pozisyonda omzundan sıkıntı yaşayan İrfan Can, ikinci yarıya çıkamadı. Yerini Ozan Tufan'a bıraktı.

KIRIK TESPİT EDİLDİ

İrfan Can kendisini denemişti ama riske edilmedi. Ancak korkulan oldu. Omzunda kırık tespit edildi. Geçen sezonun devre arasında Başakşehir'den transfer edilen futbolcu sakatlıklardan dolayı fayda veremedi.

Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması:

"Oyuncunun omuz başında ayrılmamış kırık tespit edildi.

Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir."