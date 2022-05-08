Son dakika... İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Madrid'te kazandığı şampiyonlukla dünyaya ismini duyurdu - Son Dakika
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Son dakika... İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Madrid'te kazandığı şampiyonlukla dünyaya ismini duyurdu

08.05.2022 21:17
Son dakika... İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Madrid'te kazandığı şampiyonlukla dünyaya ismini duyurdu

Son dakika spor haberi: İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen açık tenis turnuvası tek erkekler finalinde, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen açık tenis turnuvası tek erkekler finalinde, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Çeyrek finalde Rafael Nadal, yarı finalde Novak Djokovic'i eleyen 19 yaşındaki Alcaraz, 62 dakika süren final maçında 6-3 ve 6-1'lik setlerle Alman rakibi Zverev'i de yenerek önemli bir başarı elde etti.

Alcaraz, iki hafta önce Barcelona'daki ATP'yi de kazanmıştı.

Gelecek vaat eden tenisçilerde öne çıkan isim olan 19 yaşındaki Alcaraz, Madrid'de kazanan en genç tenisçi oldu.

Alcaraz, kupa töreninde yaptığı konuşmada, "Benim için çok özel bir turnuva. Madrid'de kazanmak her zaman çok özel bir kupa olacak. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bana destek olan herkesi teşekkür ederim." diye konuştu.

Madrid turnuvası öncesinde dünya klasmanında 9. sırada olan Alcaraz, aldığı şampiyonlukla klasmanda 6. sıraya yükseldi.

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İspanya, Madrid, Alman, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika... İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Madrid'te kazandığı şampiyonlukla dünyaya ismini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Madrid'te kazandığı şampiyonlukla dünyaya ismini duyurdu - Son Dakika
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