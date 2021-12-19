Son Dakika: Kadınlar Voleybol, Dünya Kulüpler Şampiyonası'na damga vurdu

Asgari ücretin ardından bir zam müjdesi de emekli ve memurlara! Bakan detayları anlattı

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Minas'ı 3-0 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Yarı finalde VakıfBank'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe, şampiyonayı kürsüde tamamlamayı başardı. Sarı-Lacivertliler'de Arina Fedorovtseva performansıyla göz doldurdu. Fenerbahçe, ikinci seti 25-7'lik skorla kazandı.

ARİNA'YA ÖVGÜ

Kaptan Eda Erdem karşılaşmanın ardından takım arkadaşı Arina'ya övgüler yağdırdı. Eda, "Herkes %100'ünü vermeye çalıştı ve güzel bir oyun çıkardık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ayrıca Arina'yı da kutluyorum. Bugün genç yaşına rağmen çok iyi bir performans sergiledi" ifadelerini kullandı.