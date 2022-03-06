Son dakika... Kayseri'den 2 sporcu Altın Madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika... Kayseri'den 2 sporcu Altın Madalya kazandı

06.03.2022 09:44
Son dakika... Kayseri'den 2 sporcu Altın Madalya kazandı

Son dakika haberine göre Kayserili sporcular Fatma Arslan ve Elif Atik, Gençler TaeKwonDo şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.

Kayserili sporcular Fatma Arslan ve Elif Atik, Gençler TaeKwonDo şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.

5-7 Mart tarihlerinde Malatya'da gerçekleştirilen TaeKwonDo Türkiye Gençler şampiyonasında Kayseri'den iki sporcu altın madalya kazandı. Antrenör Yunus Emre Sayan yönetiminde artı 68 kiloda Fatma Arslan ve 46 kiloda Elif Atik birbirinden güzel maçlar çıkararak Türkiye şampiyonu oldu.

Melikgazi Belediyespor Kulübü sporcuları Fatma Arslan ve Elif Atik, Kayseri'nin gururu olurken, Antrenör Yunus Emre Sayan da sporcularını şampiyonaya hazırlayıp iyi müsabakalar çıkarmasında etkin rol oynayarak takdir kazandı. - KAYSERİ

Son dakika... Kayseri'den 2 sporcu Altın Madalya kazandı
Son dakika... Kayseri'den 2 sporcu Altın Madalya kazandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... Kayseri'den 2 sporcu Altın Madalya kazandı - Son Dakika


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