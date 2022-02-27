Son Dakika | Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, 3 Bant Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Son Dakika | Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, 3 Bant Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

27.02.2022 20:43

Son dakika haber... Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki kompleksinde gerçekleştirilen şampiyonanın ilk etabı sona erdi.

22 ülkeden 149 sporcunun katıldığı müsabakalarda milli sporcu Tayfun Taşdemir, ilk 16'ya kalan tek Türk sporcu oldu.

Milli sporcu ilk olarak elemelerde İspanyol Dani Sanchez'i 50-41 yenerek çeyrek finale çıktı. Tayfun, çeyrek finalde karşılaştığı Yunan rakibi Nikos Polychronopoulos'u 50-41 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı. Tayfun Taşdemir yarı finalde ise Vietnamlı Quyet Chien Tran ile oynadığı maçı 50-42 kaybederek bronz madalyada kaldı.

Organizasyonda Hollandalı Dick Jaspers birinci, Vietnamlı Quyet Chien Tran ikinci, Tayfun Taşdemir ve İtalyan Marco Zanetti ise üçüncü oldu.

Maçtan sonra kupa töreni düzenlendi. Sporculara kupalarını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile Türkiye Bilardo Federasyon Başkanı Ersan Ercan takdim etti.

Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya üçüncüsü olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Taşdemir elde ettiği dereceden çok Türkiye'nin tanıtımın önemli olduğunu belirterek, "Bu organizasyon uluslararası bir komplekste ilk defa Ankara'da yapıldı. Dünyanın birçok önemli bilardocusu son bir haftadır buradaydı. Müthiş bir tesiste çok iyi ağırlandılar. Gönül isterdi ki şampiyon olalım ama aldığımız bronz madalya da çok kıymetli. Önümüzdeki organizasyonlara odaklanacağız. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Son Dakika | Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, 3 Bant Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
Son Dakika | Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, 3 Bant Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
Son Dakika | Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, 3 Bant Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

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Bronz Madalya, Dünya Kupası, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika | Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, 3 Bant Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika


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