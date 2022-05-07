Son dakika: Milli okçu Emircan Haney, Avrupa Grand Prix'sinde altın madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika: Milli okçu Emircan Haney, Avrupa Grand Prix'sinde altın madalya kazandı

07.05.2022 16:40
Son dakika: Milli okçu Emircan Haney, Avrupa Grand Prix'sinde altın madalya kazandı

Son dakika haberi: Bulgaristan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinde milli sporcu Emircan Haney, erkekler makaralı yayda altın madalyanın sahibi oldu.

Bulgaristan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinde milli sporcu Emircan Haney, erkekler makaralı yayda altın madalyanın sahibi oldu.

Filibe kentinde düzenlenen organizasyonda takım müsabakalarının ardından bireyselde de madalyalar sahiplerini buldu.

Erkekler makaralı yayda mücadele eden Emircan Haney, yarı finalde Yunan Dimitrios-Konstantinos Drakiotis'u 147-146 yenerek finale yükseldi.

Finalde de İtalyan Leonardo Costantino'yu 143-141 mağlup eden Emircan, altın madalya elde etti.

Organizasyonda ayrıca kadınlar makaralı yayda yarışan Songül Lök gümüş, erkekler klasik yay kategorisinde Efe Gürkan Maraş ise bronz madalya aldı.

Türkiye böylece bireysel müsabakalarda birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Takım yarışmalarında 3'ü altın 6 madalya elde eden milliler, organizasyonu 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Milli okçu Emircan Haney, Avrupa Grand Prix'sinde altın madalya kazandı - Son Dakika


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