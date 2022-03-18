Son dakika... NBA'de Saddiq Bey kariyer rekoru kırdı, Pistons kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... NBA'de Saddiq Bey kariyer rekoru kırdı, Pistons kazandı

18.03.2022 09:35
Son dakika... NBA'de Saddiq Bey kariyer rekoru kırdı, Pistons kazandı

Son dakika spor haberi... Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, deplasmanda Orlando Magic'i 134-120 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, deplasmanda Orlando Magic'i 134-120 yendi.

NBA'de bugün oynanan tek maçta Orlando Magic sahasında Detroit Pistons'ı ağırladı.

Doğu Konferansı'nın son iki sırasında yer alan iki ekibin mücadelesinde rakibini 14 sayı farkla mağlup eden Pistons, bu sezon 19. galibiyetini elde etti.

Magic potasına 51 sayı gönderen Saddiq Bey, kariyer rekoru kırdı. Marvin Bagley 20 sayı, 11 ribaunt, Isaiah Stewart da 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte Franz Wagner 26 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Kenardan gelen Terrance Ross 17, Moritz Wagner 16 sayı kaydetti.

YORUMLAR
500
NBA'de Mavericks, deplasmanda Nets'i son saniye basketiyle devirdi NBA'de Mavericks, deplasmanda Nets'i son saniye basketiyle devirdi Son dakika haberi! NBA'de Kyrie Irving'in kariyer rekoru kırdığı maçı Nets farklı kazandı Son dakika haberi! NBA'de Kyrie Irving'in kariyer rekoru kırdığı maçı Nets farklı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi, Detroit Pistons, Orlando Magic, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika... NBA'de Saddiq Bey kariyer rekoru kırdı, Pistons kazandı - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Asgari ücrete ikinci zam ihtimali güçlendi! İşte konuşulan rakam
09:32 Putin işgali bitirmek için sadece 4 şey istiyor! İşte Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları
09:32 Terminatör, Putin'e seslendi: Bu savaşı sen başlattın, sen durdur!
09:25 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan, gerçeği öğrendi
09:15 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı hayatından çıkardı
08:57 Semira'yı kimler öldürdü: 2017'de kaybolmuş, cesedi 2 yıl sonra su kuyusunda bulunmuştu!
08:58 Kadirov, Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı!
08:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Türkiye'nin tarihe damgası
08:44 İstanbul'un karlı günleri geri döndü: AKOM ve Meteoroloji 'dikkatli olun' uyarısı yaptı
16:04 Anneannesini görmek için Ukrayna'ya gitti! Savaş çıkınca geri dönemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 09:43:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... NBA'de Saddiq Bey kariyer rekoru kırdı, Pistons kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement