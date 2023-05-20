Son Dakika: Premier Lig şampiyonu Manchester City!

Premier Lig'de 37. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Nottingham Forest ile şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal ile kozlarını paylaştı. Maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Nottingham Forest oldu ve Manchester City, pazar günü Chelsea ile oynayacağı karşılaşmaya çıkmadan matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.

1 HAFTA KALA GARANTİLEDİLER

İngiltere Premier Lig'de 2022/2023 sezonunun şampiyonu Manchester City oldu. Manchester ekibi, ligin 37. haftasında Arsenal'in deplasmanda Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olmasının ardından bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

9'UNCU ŞAMPİYONLUK

Sezonu zirvede tamamlamayı garantileyen Manchester City, 9. Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.