Sivasspor Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, TFF'nin maça dair yayınladığı VAR kayıtlarının ardından görevini bıraktı.
VAR kayıtlarının yayınlanmasından sonra MHK'den yapılan açıklamada, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e artık görev verilmeyeceği belirtilmişti. Deneyimli VAR hakemi MHK'nin aldığı bu kararın ardından aktif hakemlik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
Son Dakika › Spor › VAR kayıtlar olay olmuştu! Hakem Özgüç Türkalp kariyerini sonlandırdı - Son Dakika