VAR kayıtlar olay olmuştu! Hakem Özgüç Türkalp kariyerini sonlandırdı - Son Dakika
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VAR kayıtlar olay olmuştu! Hakem Özgüç Türkalp kariyerini sonlandırdı

05.01.2023 15:11

Merkez Hakem Kurulunun (MHK), Bir daha görev vermeyeceğiz" dediği Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, aktif hakemlik görevini resmen bıraktı.

Sivasspor Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, TFF'nin maça dair yayınladığı VAR kayıtlarının ardından görevini bıraktı.

"GÖREV VERMEYECEĞİZ"

VAR kayıtlarının yayınlanmasından sonra MHK'den yapılan açıklamada, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e artık görev verilmeyeceği belirtilmişti. Deneyimli VAR hakemi MHK'nin aldığı bu kararın ardından aktif hakemlik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

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Özgüç Türkalp veda etti Özgüç Türkalp veda etti

Özgüç Türkalp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VAR kayıtlar olay olmuştu! Hakem Özgüç Türkalp kariyerini sonlandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAR kayıtlar olay olmuştu! Hakem Özgüç Türkalp kariyerini sonlandırdı - Son Dakika
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