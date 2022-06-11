Son Dakika: Son ana kadar heyecan dinmedi! Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu

Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulunda Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarıştı. Son sandığa kadar kıran kırana geçen yarışın galibi Dursun Özbek oldu.
Galatasaray Lisesi'nde saat 11.00 itibarıyla başlayan oylama işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği kongrede oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, sayım için görevliler tarafından Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. 24 sandığın bulunduğu seçimde oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'unun oy kullandığı kaydedildi.
24 sandığın kurulduğu genel kurulda 4459 kişi oy kullandı. Oy sayımının ardından Dursun Özbek, son üç sandıkta Eşref Hamamcıoğlu'nu geçti ve ikinci kez başkanlığa seçildi.
Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil
Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu
Eşref Hamamcıoğlu: 76
Dursun Özbek: 97
Eşref Hamamcıoğlu: 113
Dursun Özbek: 107
Eşref Hamamcıoğlu: 98
Dursun Özbek: 92
Eşref Hamamcıoğlu: 106
Dursun Özbek: 86
Eşref Hamamcıoğlu: 122
Dursun Özbek: 63
Eşref Hamamcıoğlu: 121
Dursun Özbek: 71
Eşref Hamamcıoğlu: 95
Dursun Özbek: 80
Eşref Hamamcıoğlu: 85
Dursun Özbek: 91
Eşref Hamamcıoğlu: 64
Dursun Özbek: 65
Eşref Hamamcıoğlu: 93
Dursun Özbek: 74
Eşref Hamamcıoğlu: 93
Dursun Özbek: 74
Eşref Hamamcıoğlu: 98
Dursun Özbek: 84
Eşref Hamamcıoğlu: 87
Dursun Özbek: 87
Eşref Hamamcıoğlu: 75
Dursun Özbek: 79
Eşref Hamamcıoğlu: 60
Dursun Özbek: 92
Eşref Hamamcıoğlu: 81
Dursun Özbek: 69
Eşref Hamamcıoğlu: 74
Dursun Özbek: 82
Eşref Hamamcıoğlu: 80
Dursun Özbek: 94
Eşref Hamamcıoğlu: 92
Dursun Özbek: 103
Eşref Hamamcıoğlu: 79
Dursun Özbek: 134
Eşref Hamamcıoğlu: 79
Dursun Özbek: 100
Eşref Hamamcıoğlu: 76
Dursun Özbek: 94
Eşref Hamamcıoğlu: 76
Dursun Özbek: 94
Eşref Hamamcıoğlu: 59
Dursun Özbek: 155
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Son ana kadar heyecan dinmedi! Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu - Son Dakika