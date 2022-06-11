Son Dakika: Son ana kadar heyecan dinmedi! Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu

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Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulunda Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarıştı. Son sandığa kadar kıran kırana geçen yarışın galibi Dursun Özbek oldu.

24 SANDIKTA OY KULLANILDI

Galatasaray Lisesi'nde saat 11.00 itibarıyla başlayan oylama işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği kongrede oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, sayım için görevliler tarafından Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. 24 sandığın bulunduğu seçimde oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'unun oy kullandığı kaydedildi.

DURSUN ÖZBEK SON 3 SANDIKTA HAMAMCIOĞLU'NU GEÇTİ

24 sandığın kurulduğu genel kurulda 4459 kişi oy kullandı. Oy sayımının ardından Dursun Özbek, son üç sandıkta Eşref Hamamcıoğlu'nu geçti ve ikinci kez başkanlığa seçildi.

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

İşte sandık sandık oy sayıları:

1. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 76

Dursun Özbek: 97

2. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 113

Dursun Özbek: 107

3. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 98

Dursun Özbek: 92

4. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 106

Dursun Özbek: 86

5. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 122

Dursun Özbek: 63

6. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 121

Dursun Özbek: 71

7. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 95

Dursun Özbek: 80

8. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 85

Dursun Özbek: 91

9. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 64

Dursun Özbek: 65

10. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 93

Dursun Özbek: 74

11. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 93

Dursun Özbek: 74

12. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 98

Dursun Özbek: 84

13. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 87

Dursun Özbek: 87

14. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 75

Dursun Özbek: 79

15. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 60

Dursun Özbek: 92

16. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 81

Dursun Özbek: 69

17. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 74

Dursun Özbek: 82

18. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 80

Dursun Özbek: 94

19. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 92

Dursun Özbek: 103

20. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 79

Dursun Özbek: 134

21. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 79

Dursun Özbek: 100

22. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 76

Dursun Özbek: 94

23. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 76

Dursun Özbek: 94

24. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 59

Dursun Özbek: 155