Son dakika spor: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu yapıldı - Son Dakika
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Son dakika spor: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu yapıldı

31.03.2022 17:20
Son dakika spor: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu yapıldı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek "57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun geleneksel medya turu, basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek "57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun geleneksel medya turu, basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan basın mensupları ve federasyon kafilesi öğlen Çanakkale'ye ulaştı.

Basın mensupları daha sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne geldi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılara bu yıl "Tarihe, Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilecek Tour of Türkiye ile ilgili detaylı bilgi verildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da katıldığı etkinlikte bisikletlere binen 50 kişi Lapseki'den 4 bin 608 metre kat ederek Gelibolu'daki Avrupa yakasına ulaştı.

Burada düzenlenen törende katılımcılara madalyaları verildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, burada yaptığı konuşmada, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde geleneksel medya turunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Basın mensuplarının yoğun ilgisinden dolayı çok mutlu olduklarını anlatan Müftüoğlu, "Organizasyonumuza katılım sağlayan tüm medya kuruluşlarına çok teşekkür ediyoruz. Onları etkinliğimizde ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu yıl 'Tarihe, doğaya saygı' temasıyla düzenleyeceğimiz Tour of Türkiye'nin geleneksel medya turunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yapmak çok anlamlıydı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmesi için desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Müftüoğlu, "Medya mensuplarımız ile 57. Alay Şehitliği'ni ziyaret ettiğimiz, şehitlerimizi bir kez daha saygıyla yad ettiğimiz için de çok mutluyuz. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak organizasyon hazırlıklarımızda sona yaklaşmış bulunuyoruz. Gerek katılımcı takımların kalitesi, gerek elit sporcuların katılımı, gerek üst düzey organizasyon yapımız gerekse de yayın ağımız ile bu yıl da tüm dünyada çok yakından takip edilen bir yarışa imza atacağız." dedi.

Vali İlhami Aktaş ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kıtayı bir araya getiren sembollerin eseri olduğunu belirtti.

Bu yıl 57. düzenlenen bisiklet turunun buradan başlıyor olmasının ve 57. Alay Şehitliği'nde bitecek olmasının daha da anlamlı olduğunu ifade eden Aktaş, "Bu vesileyle şehitlerimize, kahramanlarımıza da hem bir minnetimizi ifade etmiş olacağız. Hem tekrar onları anmış olacağız. Çanakkale Cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı, Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının, Seyit Onbaşıların büyük kahramanlıklar sergilediği bir yer. Onları da tekrar burada bu vesileyle ve bu organizasyonlarla hem anmış olacağız hem de ülkemizi ilimizi tekrar tüm dünyaya tanıtma fırsatını elde etmiş olacağız." diye konuştu.

Basın mensupları, köprüdeki törenin ardından Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği'ni ziyaret etti.

Son dakika spor: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu yapıldı
Son dakika spor: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu yapıldı
Son dakika spor: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu yapıldı
Son dakika spor: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu yapıldı

YORUMLAR
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu koordinasyon toplantısı yapıldı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu koordinasyon toplantısı yapıldı Tour of Türkiye Medya Turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gerçekleştirildi Tour of Türkiye Medya Turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bisiklet, Türkiye, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika spor: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika spor: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu yapıldı - Son Dakika
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