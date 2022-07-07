Son dakika spor: Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka, mutluluğunu anlattı Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika spor: Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka, mutluluğunu anlattı Açıklaması

07.07.2022 22:55
Son dakika spor: Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka, mutluluğunu anlattı Açıklaması

Son dakika spor haberine göre Beşiktaş'ın yeni transferi Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, siyah-beyazlı takıma geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, siyah-beyazlı takıma geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Muleka, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan röportajında transferiyle ilgili, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok büyük bir kulüp olan Beşiktaş'a imza attım. Tanrı'ya şükrediyorum. Hayatımın en özel günlerinden birini yaşıyorum. Umarım bunun karşılığını sahada, performansla herkese göstereceğim." diye konuştu.

Beşiktaş taraftarını öven 22 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımızın önüne çıkacağım günü dört gözle bekliyorum. Her oyuncu bu yoğun atmosferi yaşamak ister. Buraya rakip olarak gelmiştim. Şimdi o taraftarı arkamda hissedeceğim." ifadelerini kullandı.

Muleka, Beşiktaş taraftarının kendisine gösterdiği ilgiyle ilgili, "Beşiktaş'ın bana ilgisi ortaya çıktıktan sonra özellikle Instagram'da bana destek mesajı attılar. Şimdi artık sıra bana geldi. Onların desteği ve ilgisine elimden gelenin en iyisini yaparak, onları mutlu ederek karşılık vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığında kulübü kimseye sormadığını anlatan Muleka, "Zaten kendi gözlerimle bu atmosferi yaşadım. Beşiktaş'a karşı oynadığım günkü atmosfer çok etkileyiciydi. Bundan dolayı kimseye sormama, sorgulamama gerek kalmadı. Buradaki atmosfer, kulübün ve camianın büyüklüğü ile tarihiyle ilgili bilgim vardı." diyerek sözlerini tamamladı.

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Beşiktaş, Jackson Muleka'yı renklerine kattı! Beşiktaş, Jackson Muleka'yı renklerine kattı! Jackson Muleka, resmen Beşiktaş'ta Jackson Muleka, resmen Beşiktaş'ta
Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor: Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka, mutluluğunu anlattı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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