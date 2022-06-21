ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor, transferde hız kesmiyor. Yeşil-beyazlı kulüp, Fenerbahçe'den Ahmet Düverioğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. "Hoş Geldin Ahmet Düverioğlu" başlığıyla verdiği bilgilendirme mesajında Bursaspor, transferi şu sözlerle duyurdu: "Kulübümüz, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki pivotu Ahmet Düverioğlu ile anlaşma sağladı. Düverioğlu'na hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haberi | Bursaspor, Ahmet Düverioğlu'nu transfer etti - Son Dakika

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