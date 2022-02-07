Üye Girişi
Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması

07.02.2022 19:12

- Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın korona virüse yakalanmasının ardından sosyal medya hesabında Erdoğan çiftinin aleyhinde paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında gerekenin yapılacağının altını çizen...

- Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın korona virüse yakalanmasının ardından sosyal medya hesabında Erdoğan çiftinin aleyhinde paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında gerekenin yapılacağının altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Sporcu olmak önce insan olmayı gerektirir. İnsanlığın bir takım asgari vasıfları vardır ve bu vasıfları taşımak her insan için önemlidir. Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamadaki çalışmaların da neticelendirileceğine inanıyorum. Kimsenin hiçbir şekilde verilen emeği ve insani vasıftan yoksun olarak bir açıklamaya hakkı yoktur. Dolayısı ile hem federasyon hem de bakanlık süreci en güçlü şekilde yürütecektir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması
Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması
Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması

YORUMLAR
500

Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Medya, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:14 Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı! Vaka sayıları 20 binin altına düştü
19:04 Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, donarak öldüğü iddia edilen vatandaşın ilk tetkik sonuçlarını Haberler.com'a açıkladı
19:04 Alişan'ın aylık dadı masrafı ortaya çıktı! 3 kişiye toplam 60 bin TL ödüyormuş
18:35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı
18:33 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam geldi
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 19:24:53. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement