- Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın korona virüse yakalanmasının ardından sosyal medya hesabında Erdoğan çiftinin aleyhinde paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında gerekenin yapılacağının altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Sporcu olmak önce insan olmayı gerektirir. İnsanlığın bir takım asgari vasıfları vardır ve bu vasıfları taşımak her insan için önemlidir. Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamadaki çalışmaların da neticelendirileceğine inanıyorum. Kimsenin hiçbir şekilde verilen emeği ve insani vasıftan yoksun olarak bir açıklamaya hakkı yoktur. Dolayısı ile hem federasyon hem de bakanlık süreci en güçlü şekilde yürütecektir" ifadelerine yer verdi.