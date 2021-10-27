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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

27.10.2021 10:01
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Fatih Terim yenilgi sırsını soyunma odasında futbolculardan çıkardı, Milli futbolcumuz yabancı takımda beklenen performansı sergileyemedi gibi son 24 saat içinde spor dünyasından derlenen önemli haberlere bu sayfadan erişebilirsiniz.

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FATİH TERİM, SOYUNMA ODASINDA ÇILDIRDI

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisi sonrası soyunma odasında oyuncularına serzenişte bulundu. Fanatik'in haberine göre; özellikle yenilen hatalı goller ve kaçan penaltı nedeniyle oldukça öfkeli olduğu belirtilen tecrübeli teknik adamın, "Pas oyunu oynamaya, topu ayağında tutmaya çalışan bir takımda bu kadar pas hatası yaparsanız, kazanamazsınız. Sonuçta karşınızda Beşiktaş var ve biz deplasmandayız. Bu maç bize hepinizin sahada daha fazla sorumluluk alması gerektiğini gösterdi" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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HAKAN ÇALHANOĞLU, INTER'DEN GİDİYOR

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Inter macerası Milan'daki gibi uzun sürmeyebilir. Geçen sezonun şampiyonu Inter, bu sezon aynı performansı sergileyemiyor. Christian Eriksen'in yerine alınan Hakan, beklentileri karşılayamadı. Devre arasında takasta kullanılacağı aktarıldı.

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YABANCI KURALI AÇIKLAMASI YAPAN NİHAT ÖZDEMİR TEPKİLERİN ODAĞI OLDU

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Önümüzdeki sene yabancı kuralı 7+4, ondan sonra 6+5 uygulanacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralının Türk futbolcunun yetişmesine katkı sağladığını ifade etti.Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Özdemir, "Bakın şimdi kulüpler altyapıdan oyuncu oynatıyor. Fenerbahçe'de bunu gördük. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz yetişti. Trabzonspor da aynı şekil. Biz bu kuralı getirmeseydik, eskisi gibi devam ederdi. 6+5'e kadar düşürmede kararlıyız"Galatasaray'da Kerem, Beşiktaş'ta Rıdvan milli takımın önemli oyuncularından oldu bu sayı daha da artacak. Milli Takım'ın yıldızları oldular" dedi.

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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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