Son dakika spor: Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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Son dakika spor: Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler Dünya Şampiyonası

10.10.2022 18:18
Son dakika spor: Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler Dünya Şampiyonası

Son dakika haberler: Türk sporcuların da katılacağı ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler Dünya Şampiyonası, 12-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Türk sporcuların da katılacağı ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler Dünya Şampiyonası, 12-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota veren şampiyonaya katılacak sporcular şöyle:

Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Tavşan, Ömer Akgün, Mert Nalbant, Ahmet Bayrak.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor: Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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