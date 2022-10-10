Son dakika spor: Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler Dünya Şampiyonası

Son dakika haberler: Türk sporcuların da katılacağı ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler Dünya Şampiyonası, 12-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Türk sporcuların da katılacağı ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler Dünya Şampiyonası, 12-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota veren şampiyonaya katılacak sporcular şöyle: Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Tavşan, Ömer Akgün, Mert Nalbant, Ahmet Bayrak.

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